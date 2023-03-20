الصين تعلق على مذكرة اعتقال بوتين

علقت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلة إنه ينبغي عليها اتخاذ موقف منصف.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إفادة دورية إن الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام.

تتهم المحكمة الجنائية الدولية بوتين بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل أطفال أوكرانيين، مئات على الأقل وربما أكثر، إلى روسيا.

وسارع الكرملين إلى رفض هذه الاتهامات وقال وزير الخارجية الروسي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها معنى لبلدنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.