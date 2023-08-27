الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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الصين تعلن إجراءات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين

منذ 17 ثانية
اقتصاد الصين

اقتصاد الصين

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خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتبارا من الاثنين في أحدث محاولة لتعزيز السوق مع تعثر التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1 بالمئة على تداولات الأسهم “من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين”.

كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

وكان رأي شي تشن، مدير صندوق في شركة شنغهاي جيانوين لإدارة الاستثمارات، قبل إعلان القرار “من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل.

“قد يستمر الانتعاش ليومين أو ثلاثة أيام فقط أو حتى أقصر من ذلك”.

وإلى جانب خطوة وزارة المالية، تطبق لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات لتعزيز ثقة السوق في الاستثمار بالشركات المدرجة.

وقالت اللجنة اليوم إن الصين ستبطئ وتيرة الطروحات العامة الأولية وستزيد من تنظيم تخفيضات حصص المساهمين الرئيسيين.

وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتنشيط سوق الأسهم، وهي ثاني أكبر سوق في العالم، والتي كانت تترنح مع تعثر التعافي بعد الجائحة وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.

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