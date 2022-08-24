الصين تعمل على تصنيع 5 مدمّرات جديدة لجيشها

أفاد Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية بأن الصين تعمل على تصنيع 5 مدمّرات جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: “ظهرت على صفحات شبكة Weibo الصينية الشهيرة صور تظهر عملية بناء 5 مدمرات بحرية جديدة من نوع Type-052D لصالح الجيش الصيني”.

وأضاف المنشور: “السفن الخمسة الجديدة تظهر في مراحل تطوير مختلفة، وموجودة في موقع تابع لشركة Dalian Shipbuilding Industry Company شمالي الصين، هذه الشركة هي واحدة من أصل شركتين تتوليان صناعة المدمرات البحرية وصناعة سفن Type-055 الحديثة في البلاد.

وتُعتبر مدمرات Type-052D الصينية سفنًا مطورة عن مدمرات Arleigh Burke الأميركية المجهزة بمنظومات Aegis الصاروخية، والتي بدأت الولايات المتحدة بتشغيلها عام 2014.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-052D نحو 157 م، وعرضها 17.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7500 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن تجهيزها بمدافع آلية من عيار 130 ملم، وصواريخ وطوربيدات مضادة للغواصات والسفن.