الصين تعين تشين قانغ وزيرا للخارجية

ذكرت الإذاعة الرسمية الصينية (الجمعة 30-12-2022) أن الصين عينت تشين قانغ، المساعد الموثوق للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية.

وسيحل تشين (56 عاما)، الذي يشغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن، محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية خلال العقد المنصرم. ووانغ (69 عاما)، ترقى إلى اللجنة الدائمة الجديدة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في أكتوبر تشرين الأول ومن المتوقع أن يؤدي دورا أكبر في السياسات الخارجية.

وتقلد تشين، النجم الصاعد في وزارة الخارجية، مناصب متعددة بما فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية ومناصب في السفارة الصينية في بريطانيا.

وتقلد منصب كبير مسؤولي البروتوكولات لدى شي خلال الفترة بين 2014 و2018.

وعقب تعيينه، سيعود تشين إلى بكين من واشنطن بعد 17 شهرا من تقلده منصب السفير الصيني الحادي عشر إلى الولايات المتحدة.

وفي مقال نشرته المجلة الأمريكية نصف الشهرية ذا ناشونال إنترست هذا الأسبوع، منح تشين لمحة عامة حول موقف الصين بشأن السياسة الخارجية وكرر أن العلاقات الصينية الأمريكية ليست مباراة صفرية.