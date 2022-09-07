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الصين تفتح الطرق المؤدية إلى مركز زلزال سيتشوان

منذ 18 دقيقة
ارتفاع قتلى زلزال الصين

ارتفاع قتلى زلزال الصين

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أعادت الصين فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال الذي وقع الاثنين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد وبلغت قوته 6.8 درجة، وجرى استئناف حركة المرور حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 72.

وألحق الزلزال، الذي يعد أقوى زلزال يضرب المقاطعة منذ عام 2017، الدمار بالعديد من المباني وخلف أضرارا جسيمة في البنية التحتية للطاقة والمياه والاتصالات.

وهرع رجال الإنقاذ من أجل الوصول إلى من تقطعت بهم السبل واستعادة المرافق، في حين تم إجلاء 11 ألفا الثلاثاء من إقليم لودينغ مركز الزلزال.

وسجل مركز شبكات الزلازل الصيني في وقت مبكر الأربعاء زلزالا بقوة ثلاث درجات عند مركز الزلزال على عمق 12 كيلومترا.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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