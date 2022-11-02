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الصين تفرض إغلاقا جديدا على منطقة تضم مصنعا كبيرا لآيفون

منذ ساعة واحدة
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت منطقة صناعية صينية، تضم مصنعا لهواتف آيفون تابعا لشركة فوكسكون، (الأربعاء 2-11-2022) عن إغلاق جديد لمكافحة كوفيد-19 مما أثار تساؤلات حيال تأثير ذلك على جهود الشركة الموردة لأبل لتهدئة الاستياء العام في المصنع.

وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءات بأثر فوري بما يشمل منع كل السكان من الخروج ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق. وستبقى تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وفوكسكون هي أكبر مصنع لهواتف آيفون، إذ تنتج 70 بالمئة من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع تشنغتشو الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل. ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.

ولم يوضح إعلان المنطقة الصناعية كيف ستنطبق تلك الإجراءات على فوكسكون. ولم تستجب شركتا فوكسكون وأبل بعد لطلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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