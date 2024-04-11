الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة إلى تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية (الخميس 11-4-2024) إن بكين منعت اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتين أمريكيتين تعملان في مجال الصناعات الدفاعية من دخول البلاد وجمدت ممتلكات الشركتين ردا على بيعهما أسلحة لتايوان.

وتسري الإجراءات اعتبارا من اليوم الخميس على شركة جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز، التي تصنع أنظمة جوية بدون طيار، وشركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز لتصنيع المركبات العسكرية التابعة لشركة جنرال دايناميكس.

وذكرت الصين أن مبيعات الأسلحة تعتبر “تدخلا سافرا” في شؤونها الداخلية و”تضر” بسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضافت أن “استمرار الولايات المتحدة في بيع أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين”.

وأوضحت أنها جمدت ممتلكات الشركتين في الصين ومنعت اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيهما من دخول البلاد.

ولم ترد الشركتان بعد على طلب للتعليق.