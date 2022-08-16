الصين تفرض عقوبات على مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال بلادهم

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الثلاثاء أن الصين فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان.

وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في وقت سابق من الشهر الحالي، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة.

وترفض تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي، مزاعم الصين بالسيادة عليها.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين هسياو بي-كيم، سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، وولنجتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونج كونج وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينج-تشانج ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيس البرلمان يو سي-كون.