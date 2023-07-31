الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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الصين تفرض قيودا على صادرات معدات الطائرات المسيرة

منذ 41 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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فرضت الصين، الاثنين، ضوابط تصدير على بعض المعدات الخاصة بالطائرات المسيرة وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن ضوابط التصدير المفروضة على المعدات تشمل بعض محركات الطائرات المسيرة وأشعة الليزر ومعدات الاتصالات والنُظم المضادة للطائرات المسيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر أيلول.

ويأتي ذلك عقب إعلان بكين أيضا فرض ضوابط تصدير على بعض المعادن التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الشرائح في الشهر الماضي، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمنع بكين من الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل معدات صناعة الشرائح.

والطائرات المسيرة صناعة كبيرة في الصين ومنها يتم التصدير لعدة أسواق من بينها الولايات المتحدة.

وقال مشرعون أمريكيون إن أكثر من 50 بالمئة من الطائرات المسيرة المباعة في الولايات المتحدة من صنع شركة دي.جيه.آي، التي تتخذ من الصين مقرا لها، وإن هذه الطائرات المسيرة هي الأكثر استخداما من جانب وكالات الأمن العام.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق بعد بشأن مدى تأثرها بضوابط التصدير.

    المصدر :
  • رويترز

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