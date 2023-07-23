الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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الصين تقترح إجراء محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
علما الصين واليابان

علما الصين واليابان

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أعلنت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية،  بحضور وزير الخارجية الياباني في إندونيسيا هذا الشهر.

وأضافت “كيودو” نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح يعكس فيما يبدو استعدادا لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطلق كوريا الشمالية، عدداً من صواريخ كروز وباليستية باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وعلى إثر ذلك، طلب سفراء عدد من الدول في الأمم المتحدة مساعدة الصين في مسألة كوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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