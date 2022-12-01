الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
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الصين تكتسي بالسواد حدادا على الرئيس الراحل جيانغ تسه مين

منذ 6 دقائق
علم الصين

علم الصين

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اتشحت الصفحات الأولى للصحف الصينية بالسواد، الخميس، ونُكست الأعلام حدادا على الرئيس الراحل جيانغ تسه مين الذي أثارت وفاته موجة من الحنين إلى الماضي إلى فترة حكمه التي كانت أيامها أكثر تحررا من الوقت الراهن.

وتوفي جيانغ (96 عاما) في منزله بمدينة شنغهاي مساء الأربعاء بعد صراع مع سرطان الدم وفشل متعدد في الأعضاء.

ولم يتحدد موعد جنازته حتى الآن.

وخصصت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم صفحتها الأولى بالكامل لجيانغ، ووضعت صورة كبيرة له مرتديا نظارته الشهيرة.

ونُكست الأعلام في مبان حكومية رئيسية وفي السفارات الصينية في الخارج، في حين تحولت ألوان الصفحة الرئيسية لمنصتي تاوباو وجيه.دي للتجارة الإلكترونية إلى اللونين الأبيض والأسود.

لكن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت أنه لن يجري دعوة أي حكومات أجنبية أو أحزاب سياسية أو “شخصيات صديقة” إلى إرسال وفود أو مندوبين إلى الصين للمشاركة في أنشطة الحداد.

وتأتي وفاة تسه مين بينما تواجه الصين أوقاتا صعبة، إذ تكافح السلطات للتصدي إلى موجة احتجاجات نادرة الحدوث في الشوارع من السكان الذين ضاقوا ذرعا بقيود مكافحة كوفيد-19 المكثفة بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء تفشي فيروس كورونا.

    المصدر :
  • رويترز

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