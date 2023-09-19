الصين تنتقد ألمانيا بعد وصف رئيسها بالـ"ديكتاتور"

انتقدت الصين ألمانيا بعد أن وصف وزير خارجيتها شي جين بينغ بأنه “ديكتاتور” واستدعى سفير برلين لتوبيخه، في أحدث توتر مع قوة ديمقراطية غربية بشأن كيفية وصف الزعيم الصيني في الخارج.

أدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وعندما سُئلت عن حرب روسيا على أوكرانيا، قالت: “إذا انتصر بوتين في هذه الحرب، فما هي الإشارة التي قد يكون ذلك بالنسبة إلى ديكتاتوريين آخرين في العالم، مثل شي جين بينج، والرئيس الصيني؟”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لشبكة CNN الاثنين إن الحكومة الصينية استدعت الأحد سفيرة ألمانيا لدى الصين، باتريشيا فلور، للاحتجاج على تصريحات بيربوك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين “غير راضية بشدة” عن تصريحات بيربوك و”تعارضها بشدة”.

إلى جانب ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري الاثنين: “التصريحات التي أدلت بها ألمانيا سخيفة للغاية وتنتهك بشكل خطير الكرامة السياسية للصين وتعد استفزازا سياسيا صريحا”.

السؤال المتعلق بتصريحات بيربوك ورد ماو كلاهما مفقود من النص الرسمي للإحاطة المنشور لاحقًا على موقع الوزارة على الإنترنت.

وغالباً ما تتجاهل وزارة الخارجية الصينية المحتوى الذي تعتبره حساساً من نصوص إحاطاتها الإعلامية المنتظمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الصين حساسية تجاه الطريقة التي يشير بها الزعماء الأجانب إلى شي الزعيم الأكثر حزماً في الصين منذ جيل والذي يتمتع بسلطة مركزية شديدة، وقد مضى ما يقرب من عام على ولايته الثالثة التي مدتها خمس سنوات والتي تخرق الأعراف.

في يونيو، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً إلى شي باعتباره “ديكتاتوراً”، الأمر الذي أثار رد فعل عنيف من جانب بكين.

وفي ذلك الوقت، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها من تعليقات بايدن، قائلة إنها “تتناقض بشكل خطير مع الحقائق الأساسية وتنتهك بشكل خطير آداب السلوك الدبلوماسية”.

في عام 2000، اعترض سلف شي جينج زيمين على وصفه بـ “الديكتاتور” في حوار حماسي مع الصحفي الأميركي مايك والاس في برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس.

“هل تعني أنني دكتاتوري؟” رد جيانغ المتفاجئ على ما يبدو باللغة الإنجليزية، بينما انفجر في الضحك ووصف الوصف بأنه “خطأ كبير”.

وقال: “بصراحة شديدة، أنا لا أتفق مع وجهة نظرك، فأنا ديكتاتور. إن طريقتك في وصف ما هي عليه الأمور في الصين سخيفة بقدر ما قد تبدو عليه ألف ليلة وليلة”.

ويتذكر العديد من الصينيين جيانغ، الذي توفي عن عمر يناهز 96 عاماً العام الماضي، باعتباره رمزاً لعصر مضى عندما كان يُنظر إلى الصين على أنها أكثر حرية وأقل توجهاً أيديولوجياً في ظل نظام يعرف باسم “القيادة الجماعية”.

ويشير ذلك إلى ترتيب تقاسم السلطة بين النخب السياسية الذي قدمه الزعيم الأعلى دنغ شياو بينغ لاستعادة الاستقرار في أعقاب دكتاتورية الرئيس ماو تسي تونغ المضطربة.

ولكن منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد من الزمان، قام شي بتفكيك هذا النموذج وعاد نحو شيء أقرب إلى حكم الرجل الواحد.

وتتمتع برلين بعلاقة معقدة وحساسة مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، وهو الأمر الذي أثار الجدل والبحث عن الذات داخل ألمانيا، وخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما وكشفت حرب موسكو عن مدى اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، وأشار منتقدو السياسة الخارجية الألمانية إلى نقاط ضعف مماثلة في علاقتها مع الصين.

وتوترت العلاقات بسبب رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وشراكتها المتنامية مع موسكو ومواقفها العسكرية تجاه تايوان وفي بحر الصين الجنوبي وهي الاختيارات التي أثارت القلق وتصلب المواقف عبر العواصم الأوروبية تجاه الصين.

حاولت ألمانيا إعادة ضبط العلاقات مع بكين بينما حاولت أيضاً تقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين.

وفي ورقة استراتيجية طال انتظارها نُشرت في يوليو، وصفت الصين بأنها “شريك ومنافس نظامي” وأعلنت أنها ستقلل من اعتمادها على الصين في “القطاعات الحيوية” بما في ذلك الطب وبطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والعناصر الأساسية لصناعة الرقائق.

وتضيف الورقة: “لقد تغيرت الصين. ونتيجة لهذا والقرارات السياسية التي اتخذتها الصين، نحتاج إلى تغيير نهجنا تجاه الصين”.

تتكون الحكومة الألمانية الحالية من ائتلاف من أحزاب يسار الوسط أدى إلى تنحي أنجيلا ميركل في أواخر عام 2021 بعد 16 عامًا على رأس أكبر اقتصاد في أوروبا.

وينحدر وزير الخارجية بيربوك من حزب الخضر الألماني، وقد دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وخاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتايوان وهي ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتدعي بكين أنها ملك لها.

وفي أغسطس، قالت لمؤسسة بحثية أسترالية إن الصين تشكل تحديا “لأساسيات الطريقة التي نعيش بها معا في هذا العالم”.

كما أثار خطابها تعليقا لاذعا من صحيفة جلوبال تايمز التي تديرها الدولة في الصين، والتي اتهمتها بـ “تشويه سمعة الصين” وإقامة “تحيز عميق الجذور” ضد البلاد.

وخلال زيارة لبكين في أبريل، حذر بيربوك من أن أي محاولة من جانب الصين للسيطرة على تايوان ستكون غير مقبولة. وقالت أيضاً إن بكين أصبحت على نحو متزايد منافساً نظامياً أكثر من كونها شريكاً تجارياً ومنافساً.

وفي وقت سابق، وصفت جوانب رحلتها إلى الصين بأنها “أكثر من صادمة”، وقالت إن بكين أصبحت على نحو متزايد منافساً نظامياً أكثر من كونها شريكاً تجارياً.