الصين تنتقد الحديث عن مشاركة تايوان في "كوب28"

قدم الوفد الصيني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) السبت شكوى بشأن ما وصفه بأنه حديث غير مقبول من دول أخرى عن مشاركة تايوان في قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وقال أحد أعضاء الوفد الصيني من خلال مترجم خلال جلسة “لاحظت الصين خلال الاجتماع أن بضع دول تجاهلت حقيقة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وأثارت جلبة حول مشاركة سلطات تايوانية في كوب”.

وأضاف “هذا غير مقبول”، وطلب تسجيل تصريحه في السجل الرسمي، ولم تتطرق تصريحاته إلى أسماء الدول التي كان يشير إليها.

وقالت الصين إن الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 فيما يخص الوقود الأحفوري قد لا يكون مثاليا لكنه يحتاج إلى توافق للآراء بين الأطراف ذات وجهات النظر المختلفة إلى حد كبير.

وقال كبير مبعوثي الصين للمناخ شيه تشن هوا إن البلاد تعمل مع جميع مجموعات التفاوض الرئيسية في مسعى لإيجاد حل.

واللغة التي يجب الاتفاق عليها بشأن الوقود الأحفوري هي القضية الأكثر جدلا في المؤتمر.