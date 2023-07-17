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الصين تنتقد زيارة مزمعة لمرشح رئاسي تايواني إلى أميركا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2023 12:46 مساءً
علم الصين

علم الصين

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أبدت الصين غضبها، اليوم الاثنين، إزاء زيارة مزمعة الشهر المقبل لنائب رئيسة تايوان المرشح الأوفر حظا للرئاسة وليام لي إلى الولايات المتحدة، بينما قالت الحكومة في تايبه إنها لا ترى أي سبب للمبالغة في رد الفعل على مجرد التوقف العابر.

وعادة ما يتوقف رؤساء تايوان ونوابهم في الولايات المتحدة خلال زيارات للدول القليلة التي لا تزال محتفظة بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، وهذه المرة سيتوقف لاي، الذي يؤيد الانفصال عن الصين، في الولايات المتحدة خلال رحلته لحضور مراسم تنصيب رئيس باراجواي الجديد سانتياجو بينا.

 

    المصدر :
  • رويترز

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