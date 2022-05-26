الصين تنتقد سياسة فرض العقوبات.. “لن تحلّ الأزمة”

عارضت الصين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سياسة فرض العقوبات الغربية على روسيا. كما شدّدت على ضرورة توصّل الجانبين الى حل سلمي لإنهاء الصراع، فيما تؤكّد مرارًا أنها لن تتجه الى امداد القوات الروسية بالأسلحة أو المساعدات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أّن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في عبء ثقيل على ‏أوروبا، بينما تجني أميركا الأرباح”.‏

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، خلال مؤتمر صحفي، أنّ “فرض العقوبات ليس الطريقة الفعالة لحل الأزمة، وإرسال الأسلحة لا يمكن أن يضمن السلام”.

وشدد وينبينغ أنّ بلاده تدعم روسيا وأوكرانيا في مواصلة المحادثات من أجل السلام، وتدعو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار كامل مع روسيا، مطالبًا بضرورة “انتصار الحصص على الحساسية، والرؤية على قصر النظر، والصالح العام على المصالح الأنانية، بغرض بناء بنية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة”.

الى ذلك، أشار الى أنه “على عكس بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لا تهدد الصين أبدا الدول الأخرى بالقوة، ولا تنشئ أبدا تحالفًا عسكريًا، ولا تصدّر الأيديولوجيا أبدا، ولا تتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تفرض اضطهادًا غير مبرر على الشركات الأجنبية”، معتبرًا أنه “مع ذلك في السنوات الأخيرة، دخل “الناتو” منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متكرر، فيما تستمر بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في إرسال طائرات وسفن حربية لإجراء تدريبات عسكرية في المياه قبالة سواحل الصين، مما يخلق توترات وانقساما”.

وطالب المسؤول الصيني بأن “يكون المجتمع الدولي في حالة تأهب شديد ورفض ذلك بشدة، وأنه يحث الأمين العام لـ”الناتو”، ينس ستولتنبرغ على الكف عن نشر تصريحات مهينة ضد الصين”.

وكان ينس ستولتنبرغ وصف الصين خلال مقابلة له، يوم الثلاثاء الماضي، بـ”نظام استبدادي” وتهديد لأمن حلف شمال الأطلسي، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.