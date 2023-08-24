الصين تندد بخطوة اليابان تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن بكين أبدت مرة أخرى معارضتها الشديدة لقرار اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي.

وذكرت الصين أن التخلص من المياه الملوثة يعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها آثار عابرة للحدود وأن المسألة ليست بأي حال من الأحوال تخص اليابان وحدها، وفقا لبيان.

وبدأت اليابان اليوم تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما التي دمرها تسونامي عام 2011.

وقالت الصين إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة. كما استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سفير اليابان لدى بكين للاحتجاج ضد هذه الخطوة.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن اليابان لم تثبت الدقة الحقيقية للبيانات المتعلقة بالمياه الملوثة أو اكتمال وفعالية برنامج المراقبة.