الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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الصين تنصح رعاياها في النيجر بالمغادرة

منذ 12 دقيقة
عاصمة النيجر - نيامي

عاصمة النيجر - نيامي

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قالت السفارة الصينية في النيجر، الاثنين، إن على الرعايا الصينيين في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى بلادهم إذا لم يكن هناك داع للبقاء.

وتابعت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن على الأشخاص الذين يخططون لزيارة النيجر قريبا عدم السفر ما لم يكونوا مضطرين لذلك.

مهلة إيكواس

واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول إيكواس في 30 يوليو تموز على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول أمس الأحد.

وقال ممثل للمجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس الأحد “في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا… المجال الجوي للنيجر مغلق اعتبارا من اليوم”.

إغلاق المجال الجوي

وأغلقت النيجر مجالها الجوي، الأحد، حتى إشعار آخر، مشيرة إلى التهديد بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس)، وذلك بعد رفض قادة الانقلاب مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

وأمس الأحد توافد الآلاف من أنصار المجلس العسكري على استاد رياضي في العاصمة نيامي للتعبير عن ترحيبهم بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية والتراجع عن الانقلاب في أعقاب سيطرة المجلس العسكري على السلطة في 26 يوليو تموز.

وهز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الأفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات. والنيجر واحدة من أفقر مناطق العالم وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.

    المصدر :
  • رويترز

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