الصين تنظم معرضاً جوياً تاريخياً في ظل قيود صارمة لمكافحة كوفيد

عرضت الصين طائرتها المدنية سي 919 في ظهور تاريخي، وإن كان في مراسم محدودة، خلال أكبر معرض جوي صيني اليوم الثلاثاء مع عدم تمكن بعض المندوبين من حضور هذا الحدث الذي قلصته الصين بسبب سياسة “صفر كوفيد” التي تنتهجها بعد وصول الإصابات إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر.

وفي تذكير بالأزمة الصحية المستمرة التي تبطئ عودة الصين إلى قطاع الطيران العالمي حث منظمو معرض الصين الجوي في مدينة تشوهاى الجنوبية الحاضرين على الوصول مبكرا بثلاثة أيام بسبب احتياطات كوفيد-19.

وقال ثلاثة من الحاضرين لرويترز إنه حتى في ذلك الوقت تم منع البعض من الانضمام إلى اليوم الأول لأنهم زاروا منطقة في بكين ظهرت بها إصابات الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة غربية لصناعة المحركات مقره الصين، إن الكثير من المندوبين المقيمين في بكين عادوا لمقارهم في حالة إحباط على الرغم من السماح لبعضهم بالدخول في اللحظة الأخيرة.

ولم يرد المنظمون على طلب للتعليق.