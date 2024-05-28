الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تنفي مزاعم فحص هواتف القادمين وتصفها بغير المعقولة

منذ 53 دقيقة
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء إن المزاعم بأن جميع القادمين إلى الصين ستفحص هواتفهم المحمولة اعتبارا من الأول من يوليو تموز غير صحيحة ووصفتها بأنها تشويه للحقيقة من جانب “قوى مناهضة للصين”.

ويوم الأحد أصدرت وزارة أمن الدولة وثائق قالت إنها توسع نطاق لوائح إنفاذ القانون وتساعد في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن القومي.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها العام على تطبيق (وي تشات) “بعض القوى المعادية للصين في الخارج اغتنمت الفرصة لتشويه الحقيقة من خلال تقديم ادعاءات فاضحة وكاذبة”.

ورفضت على وجه الخصوص الادعاء بأن جميع القادمين ستفحص هواتفهم عند الدخول ووصفته بأنه “غير معقول على الإطلاق”.

وأضافت أن قواعد الأمن القومي الجديدة جذبت اهتماما عاما واسعا وردود فعل إيجابية، مضيفة أن قانون مكافحة التجسس المعدل حديثا يضع لوائح محددة بشأن التفتيش القانوني للمعدات والوسائل الإلكترونية.

وقالت الوزارة إن المستهدفين من مثل هذا التفتيش هم “أفراد أو منظمات مرتبطون بأعمال مكافحة التجسس، مثل الجواسيس المشتبه بهم الذين يلتقطون صورا أو مقاطع فيديو في المناطق العسكرية المحظورة أو الوحدات السرية”.

وظهرت هذه المزاعم بعدما عدل المشرعون الصينيون قانون أسرار الدولة هذا العام لأول مرة منذ عام 2010 مما أدى إلى توسيع نطاق المعلومات الحساسة الخاضعة للقيود لتشمل ما توصف في الصين بأنها “أسرار العمل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
بعد مجزرة رفح.. غوتيريش يطالب بوقف "الرعب" في غزة
مظاهرات في تل أبيب تحمّل نتنياهو مسؤولية عدم الوصول لصفقة للإفراج عن الأسرى
غزة تحت النار
إعلام عبري: إسرائيل تُقدم مقترحًا لتبادل الأسرى عبر الوسطاء
مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
غزة تحت النار
مسؤول أممي يدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم رفح

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!