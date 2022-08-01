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الصين تهدّد من جديد: لن نقف مكتوفي الأيدي في حال زارت بيلوسي تايوان

منذ 38 دقيقة
النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان

النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان

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على وقع انطلاق جولة المسؤولة الأميركية “نانسي بيلوسي” في آسيا، جدّدت الصين تحذيرها بأنّ جيشها “لن يقف مكتوف الأيدي” في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي على زيارة تايوان.

وصدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية، اذ قال المتحدث باسم الوزارة “تشاو لي جيان” إنه بسبب وضع بيلوسي “رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية”، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، “سيكون لها تأثير سياسي جسيم”.

وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة الاثنين 1 آب، وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

وقالت بيلوسي التي انطلقت الأحد في جولة آسيوية، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها، لكنها لم تذكر تايوان.

وفي وقت سابق، لم تستبعد وسائل الإعلام الأميركية احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متعللةً بالدواعي الأمنية.

في سياق متصل، لم يرد رئيس الوزراء التايواني “سو تسينج تشانج” مباشرة ،حين سُئل عما إذا كانت بيلوسي ستزور تايوان يوم الخميس حسبما تتوقع وسائل إعلام محلية.

وقال سو للصحفيين في تايبه: “نحن عادة نرحّب بحرارة بزيارات الضيوف الأجانب الكبار لبلدنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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