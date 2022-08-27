الصين تواصل الليل بالنهار لحفر آبار لمواجهة الجفاف

قال مزارعون في مدينة جيوجيانغ بإقليم جيانغشي بوسط الصين لرويتر، السبت، إن فرق الحفر تعمل لساعات طويلة لحفر آبار لمواجهة الجفاف المدمر الذي يجتاح أجزاء من البلاد.

وقال قاو بو تشا (42 عاما) الذي يقود فريق حفر في قرية داشان في جيوجيانغ “هذه القرى على وجه التحديد كلها جافة”.

وأضاف “عندما تلقينا إشعارا بحفر الآبار، استيقظنا مبكرا وعملنا لوقت متأخر، أكثر من 15 ساعة في اليوم”.

وأعلنت الصين حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف في وقت سابق من هذا الشهر مع استمرار اجتياح درجات الحرارة المرتفعة للمناطق الواقعة على طول نهر يانغتسي. ورفع إقليم جيانغشي يوم الأربعاء استجابته الطارئة للجفاف من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير مؤلف من أربعة مستويات في البلاد.

وإقليم جيانغشي واحد من 13 منطقة رئيسية منتجة للحبوب في الصين.

وألحق الطقس الحار أضرارا كبيرة بقطاع الزراعة وتسبب في إغلاق بعض المصانع في أنحاء البلاد.

وفي يوليو تموز وحده، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في خسائر اقتصادية مباشرة للصين بلغت 2.73 مليار يوان (400 مليون دولار)، مما أثر على 5.5 مليون شخص و457500 فدان من الأراضي، وفقا لبيانات حكومية نُشرت يوم الخميس.