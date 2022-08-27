السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تواصل الليل بالنهار لحفر آبار لمواجهة الجفاف

منذ ساعة واحدة
الجفاف في الصين

الجفاف في الصين

A A A
طباعة المقال

قال مزارعون في مدينة جيوجيانغ بإقليم جيانغشي بوسط الصين لرويتر، السبت، إن فرق الحفر تعمل لساعات طويلة لحفر آبار لمواجهة الجفاف المدمر الذي يجتاح أجزاء من البلاد.

وقال قاو بو تشا (42 عاما) الذي يقود فريق حفر في قرية داشان في جيوجيانغ “هذه القرى على وجه التحديد كلها جافة”.

وأضاف “عندما تلقينا إشعارا بحفر الآبار، استيقظنا مبكرا وعملنا لوقت متأخر، أكثر من 15 ساعة في اليوم”.

وأعلنت الصين حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف في وقت سابق من هذا الشهر مع استمرار اجتياح درجات الحرارة المرتفعة للمناطق الواقعة على طول نهر يانغتسي. ورفع إقليم جيانغشي يوم الأربعاء استجابته الطارئة للجفاف من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير مؤلف من أربعة مستويات في البلاد.

وإقليم جيانغشي واحد من 13 منطقة رئيسية منتجة للحبوب في الصين.

وألحق الطقس الحار أضرارا كبيرة بقطاع الزراعة وتسبب في إغلاق بعض المصانع في أنحاء البلاد.

وفي يوليو تموز وحده، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في خسائر اقتصادية مباشرة للصين بلغت 2.73 مليار يوان (400 مليون دولار)، مما أثر على 5.5 مليون شخص و457500 فدان من الأراضي، وفقا لبيانات حكومية نُشرت يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يأمر بصرف مبالغ مالية لمن يأتون إلى روسيا من أوكرانيا
التضخم- تعبيرية
سيناريو مقلق.. البنوك المركزية ستفشل في ترويض التضخم
ماكرون ونظيره الجزائري
ماكرون يزور محل "ديسكو مغرب" الشهير خلال رحلته للجزائر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
جورج الراسي
بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين