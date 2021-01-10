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الصين تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

منذ 6 دقائق
الصين تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

الصين تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

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اعلنت إدارة الطيران المدني في الصين، في بيان إن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها، وأن التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم غد الاثنين.

وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.

وأعلنت السلطات البريطانية في الشهر الماضي عن رصد تفشي سلالة كورونا جديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة من جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وإسرائيل، إصابات بالسلالة الجديدة ذات القدرة المتزايدة على التفشي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عن رصد إصابات بطفرة جديدة أخرى من كورونا في أراضيها، ويعتقد أنها مرتبطة بدولة جنوب إفريقيا.

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