الصين توافق على لقاح كانسينو المضاد لكوفيد للاستخدام الطارئ

أعلنت شركة كانسينو بيولوجكس الصينية أن الجهات التنظيمية في البلاد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لفيروس كورونا، طوّرته حديثا وذلك ضمن الجرعات المعززة، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح أعمالها.

وقالت الشركة، في إشعار الأحد، إن اللقاح الذي يتم تناوله عبر الاستنشاق حصل على الضوء الأخضر من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

وأشارت إلى أن “الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة، إذا ما جرى لاحقًا شراء اللقاح واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة”.

في الوقت نفسه، حذّرت الشركة من أنها ستواجه منافسة شرسة من اللقاحات الأخرى في البلاد، والتي حصلت أيضا على موافقة حكومية أو لا زالت في طور التجارب السريرية.

يأتي هذا فيما تشهد الصين تزايدًا في تفشي فيروس كورونا. وفرضت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في الجنوب، إغلاقًا في عطلة نهاية الأسبوع في معظم مناطقها.

في الشأن نفسه، ذكرت لجنة الصحة الوطنية أن بر الصين الرئيسي سجّل 1848 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 384 مصحوبة بأعراض و1464 بلا أعراض.

وسجّلت الصين 1988 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 502 مصحوبة بأعراض و1486 بلا أعراض.

ولم تسجّل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.