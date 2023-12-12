الصين.. توقّعات بارتفاع مبيعات سوق السيارات في 2024

توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين، أن تصل مبيعات السيارات في البلاد إلى حوالي 31 مليون وحدة في 2024، بزيادة ثلاثة بالمئة عن 2023.

وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب 3.1 بالمئة إلى 26.8 مليون وحدة العام المقبل، في تباطؤ من زيادة 10.3 بالمئة هذا العام.

وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة من المقرر أن تتراجع أيضًا مع نمو 20 بالمئة في 2024 مقابل قفزة 36.5 بالمئة في 2023، بينما من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات إلى حوالي 5.5 مليون من 4.8 مليون هذا العام.

وقال شو هاي دونغ، المسؤول الكبير في الاتحاد إن سوق السيارات ستواجه تحديات من تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات في 2024.