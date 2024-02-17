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الصين تُحذر الدول الغربية من مغبة فك الارتباط مع "بكين"

منذ 7 ثواني
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حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، الدول الغربية من أنه سوف يرتكب خطأ تاريخيا إذا سعى إلى فك الارتباط مع الصين سعيا للحد من المخاطر.

وقال وانغ في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام مؤتمر ميونيخ للأمن “من يحاول فك الارتباط مع الصين باسم الحد من المخاطر، فإنه يرتكب خطأ تاريخيا”.

وجاءت تعليقاته وسط دعوات انطلقت العام الماضي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادهما على الصين.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المؤتمر أمس الجمعة، شدد وزيظر الخارجية الصيني أيضا على أن “تحويل ’الحد من المخاطر’‭ ‬إلى ‘الحد من الاعتماد على الصين‘، والسعي إلى ’فك الارتباط مع الصين’ لن يعود على الولايات المتحدة سوى بالخسارة”.

ووضعت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من خلال التدقيق في الاستثمارات الأجنبية والمزيد من الضوابط المنسقة على الصادرات وتدفقات التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين.

وتسلط هذه الخطط الضوء على سياسة “الحد من المخاطر” التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، والتي ينظر إليها الاتحاد بعين الريبة بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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