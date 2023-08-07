الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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الصين تُعرب عن استعدادها للعمل مع "بريكس" لإنجاح القمة المقبلة

منذ 46 دقيقة
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اتصال هاتفيّ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، استعداد بكين للعمل مع روسيا الاتحادية وباقي دول مجموعة “بريكس” لضمان نجاح القمة المقبلة التي تعقد في جنوب أفريقيا في وقت لاحق من آب/ أغسطس الجاري، وتطوير آليات عمل المجموعة.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله إن “الآلية التي تتبعها بريكس تواكب متطلبات العصر وتظهر حيوية هائلة، وقد أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، وعملية توسعها حتمية وضرورية”.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعا قادة 67 دولة من أفريقيا و”الجنوب العالمي”، بالإضافة إلى 20 ممثلاً عن منظمات دولية، إلى اجتماعات في إطار قمة “بريكس”، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها.

وصرحت باندور: “وعلى هذا النحو دعا الرئيس، بتأييد عام من قادة بريكس، 67 زعيماً من أفريقيا وجنوب العالم لحضور اتصالات بريكس-أفريقيا وحوارات بريكس+، وفي الوقت الحالي، من بين قادة من جميع القارات ومناطق الجنوب العالمي، تم تلقي تأكيدات من 34 دولة على الأقل”.

وأكدت الوزيرة في كلمة بُثت على موقع يوتيوب، إلى أنه تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الأخرى لحضور الفعاليات، وأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غير مدعو إلى قمة “بريكس”

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