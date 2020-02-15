الصين تُعلن تأسيس “نظام كامل لمكافحة الأوبئة”

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قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن تصريحات للرئيس تشي جينبينغ إن الصين ستشيد نظاما متكاملا لمكافحة الأوبئة في حالات الطوارئ.

وذكر الرئيس الصيني، السبت، أن بلاده ستشيد نظام إمداد ومشتريات محليا لتوفير موارد عاجلة، إضافة إلى نظام متكامل لمكافحة الأوبئة في حالات الطوارئ.

وتأتي تصريحات تشي جينبينغ في وقت تكافح فيه الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأودى كورونا، إلى حدود الساعة، بحياة أكثر من 1500 شخص وأصاب نحو 65 ألفا آخرين.

ويعتقد أن الفيروس بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، وانتشر بعد ذلك في أرجاء الصين وأكثر من 30 دولة في العالم.

وأقر وزير الخارجية الصيني، في مقابلة سابقة، بالتحدي الكبير الذي يمثله كورونا على بلاده، لكنه دافع عن إدارة بكين للأزمة الناجمة عن الوباء.

وقال وانغ يي إن الصين اتخذت أكثر الإجراءات صرامة وحسما لمكافحة هذا الوباء، إذ تجاوزت العديد من إجراءات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف “من خلال جهودنا .. الوباء تحت السيطرة بشكل عام”.