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الصين: ثقتنا بروسيا زادت.. ومستعدّون للشراكة الاستراتيجيّة

منذ 45 دقيقة
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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جددت الصين، اليوم السبت، التأكيد على أن الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا زادت بعد أن زار نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقى مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.

شراكة استراتيجية

كما أشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تحقيق مزيد من التقدم في علاقتهما.

أتى ذلك بعد أن أكد لافروف أمس أن العلاقة بين الجانبين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين.

كما أضاف أن علاقات موسكو مع الصين ليس لها حدود وإنها على الرغم من أنها ليست تحالفا عسكريا رسميا، فإنها ذات طبيعة أعلى وأوسع نطاقا.

يشار إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين كانا أعلنا عن شراكة استراتيجية في موسكو قبل عام تهدف إلى التصدي لنفوذ الولايات المتحدة، وقالا إنه لن يكون بها مجالات تعاون “محظورة”.

ويأتي هذا التقارب الصيني الروسي، في وقت يتصاعد التوتر بين واشنطن وكل من موسكو من جهة وبكين من جهة أخرى.

فقد دفعت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا واشنطن إلى فرض آلاف العقوبات على موسكو، ما دفع الأخيرة إلى الاتجاه أكثر بعد نحو الحضن الصيني.

بدورها انتقدت بكين سابقا ما وصفته بالأحادية، داعية إلى نظام دولي جديد قائم على الحوار والتعاون، في انتقاد للسياسة الأميركية.

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