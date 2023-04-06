الصين: جيشنا سيبقى في حالة تأهب قصوى!

قالت وزارة الدفاع الصينية في تصريحات إن الجيش الصيني سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وحثت الوزارة في بيان الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي الذي قطعته للصين بخصوص القضية التايوانية.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي قد التقى برئيسة تايوان تساي إينج وين في كاليفورنيا اليوم الأربعاء ليصبح أكبر شخصية أمريكية تلتقي برئيس لتايوان على الأراضي الأمريكية منذ عام 1979 على الرغم من التهديد بأعمال انتقامية من جانب الصين.

ورحب مكارثي برئيسة تايوان خلال اجتماعهما في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا بالقرب من لوس انجليس. ويأتي مكارثي ثالثا في ترتيب السلطة في الولايات المتحدة بحكم منصبه.

وفي بداية الاجتماع الذي ضم نواب جمهوريين وديمقراطيين آخرين، وصف مكارثي تساي بأنها “صديقة عظيمة لأمريكا”. وأضاف “أنا متفائل بأننا سنستمر في إيجاد سبل لشعب أمريكا وتايوان للعمل معا لتعزيز الحرية الاقتصادية والديمقراطية والسلام والاستقرار”.

وشكرت تساي مكارثي على كرم الضيافة، وقالت إنها حظت باستقبال دافئ مثل دفء أشعة شمس ولاية كاليفورنيا. وشكرت أيضا باقي أعضاء وفد الكونجرس وقائلة “أنا سعيدة جدا”.

وأجرت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس آب الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت حاملة طائرات صينية في المياه قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة قبل الاجتماع بين تساي ومكارثي في كاليفورنيا.