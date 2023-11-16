الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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الصين.. حريق في مبنى إداري لشركة فحم يودي بحياة 25

منذ 3 دقائق
الصين

الصين

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أفادت وسائل إعلام رسمية صينية الخميس بأن حريقا اندلع في مبنى إداري لشركة فحم بإقليم شانشي بشمال الصين مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.

اندلع الحريق في الساعة 6:50 صباحا في مبنى شركة يونغجو للفحم المكون من أربعة طوابق في شانشي، أكبر مركز لإنتاج الفحم في الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي في وقت سابق أن الحريق أودى بحياة 11 شخصا وأدى لإصابة 51 على الأقل، ثم رفع عدد قتلى الحادث مرتين.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وأثارت حرائق مميتة في السابق غضبا في الصين. وفي أبريل\نيسان، لقي 29 شخصا حتفهم عندما شب حريق بمستشفى في بكين، مما أدى إلى توجيه انتقادات للسلطات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخضع منتجو الفحم في الصين بالفعل للتدقيق بسبب حوادث المناجم التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية، مما ألقى بظلاله على مستويات الإنتاج مع توقف عمل مناجم لإخضاعها لإجراءات تفتيش على السلامة.

    المصدر :
  • رويترز

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