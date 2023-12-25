الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر تصل إلى 149 شخصًا

منذ ساعتين
زلزال الصين

زلزال الصين

A A A
طباعة المقال

أودى أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة، بحياة ما لا يقل عن 149 شخصًا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وكان مركز الزلزال يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان قانسو الأكثر تضررًا من الزلزال. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار. وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصًا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي تشينغهاي غربي قانسو، لقي 32 شخصًا حتفهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى الساعة 11 مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمم المتحدة
غزة تحت النار
بروفيسور فرنسي: إسرائيل مستمرة في تشويه الأمم المتحدة "رغم أنها أنشأتها"
مشهد لتكدس الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة (الأناضول)
غزة تحت النار
مجازر الاحتلال مستمرة.. والجثامين تتكدّس في ساحة مستشفى شهداء الأقصى
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
3 مراحل.. ماذا جاء في "المقترح المصري" لوقف النار وتبادل الأسرى في غزة؟

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
عناصر تابعين لحزب الله
قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
تشين ألموغ غولدشتاين كانت محتجزة في غزة مع 3 من أبنائها (مواقع التواصل)
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لأسيرة سابقة في غزة.. هكذا تصرف معنا مقاتلو القسام!