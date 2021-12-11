الصين.. رصد إصابة بإنفلونزا الطيور ومخاوف من "سلالة أكثر عدوى"

أعلنت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، السبت، عن رصد إصابة بشرية بسلالة انفلونزا الطيور (H5N6) في مدينة هويتشو، وسك تخوف خبراء الصحة من “تحور سلاسة قد تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر”، بحسب ما نقلت رويترز.

ونصحت السلطات المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية.

وقالت لجنة الصحة في بيان إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة.

وذكرت اللجنة في البيان أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع للعلاج في المستشفى.

وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن6 في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء من سلالات انتشرت في السابق وتحورت على ما يبدو وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.

وتوفي عدد من المصابين بسلالة (H5N6) في الصين هذا العام وفقا لبيانات الحكومات المحلية وتقارير منظمة الصحة العالمية.