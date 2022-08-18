الصين.. رصد 3570 إصابة جديدة بكوفيد-19

أفادت لجنة الصحة الوطنية بأنّ البر الرئيسي للصين سجّل 3570 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء 17 آب، هي 682 ظهرت عليها أعراض و2888 دون أعراض.

يأتي هذا مقارنةً مع 3036 إصابة في اليوم السابق منها، 637 مصحوبةً بأعراض و2399 بلا أعراض.

ولم تسجّل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الإجمالية عند 5226.

وحتى الأربعاء، سجّل البر الرئيسي للصين 237580 إصابة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية أنّ العاصمة سجّلت أربع حالات مصحوبة بأعراض، مقارنةً بحالة واحدة في اليوم السابق، إضافة إلى حالة واحدة بدون أعراض، مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم رصد أي حالات جديدة مصحوبة بأعراض، مثل اليوم السابق، ورُصد أربع إصابات محلية بدون أعراض، اثنتان منها خارج مناطق الحجر الصحي.

وفي مدينة سانيا بالطرف الجنوبي لجزيرة هاينان، التي تكافح انتشارًا للفيروس، سجّلت السلطات 4393 إصابة مصحوبة بأعراض و6099 إصابة بدون أعراض منذ مطلع أغسطس آب وحتى الأربعاء.