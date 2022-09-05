الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. زلزال قوي يضرب إقليم سيتشوان

منذ 17 ثانية
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

أفاد مركز شبكات الزلازل في الصين بأنّ زلزالًا قوته 6.8 درجة هزّ منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان بعد ظهر الاثنين 5 أيلول.

وذكر أن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو، عاصمة سيتشوان، وأنّ الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا.

وكتب سكان في مناطق بعيدة مثل تشانغشا وشيان على الإنترنت إنهم شعروا بالزلزال.

الى ذلك، قال المركز إنه بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات حتى الان.

وفي عام 2013، تعرّضت يان لزلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كريستينا كيرشنر
"لم يتصرّف بمفرده".. الشرطة الأرجنتينية تعتقل صديقة منفّذ محاولة اغتيال كيرشنر
بسبب وقف الغاز الروسي.. اليورو والاسترليني يسجّلان مستويات متدنيّة
علما إندونيسيا والفلبين
واصفًا إياها يأقرب حلفاء بلاده.. رئيس الفلبين يزور إندونيسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟