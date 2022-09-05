الصين.. زلزال قوي يضرب إقليم سيتشوان

أفاد مركز شبكات الزلازل في الصين بأنّ زلزالًا قوته 6.8 درجة هزّ منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان بعد ظهر الاثنين 5 أيلول.

وذكر أن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو، عاصمة سيتشوان، وأنّ الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا.

وكتب سكان في مناطق بعيدة مثل تشانغشا وشيان على الإنترنت إنهم شعروا بالزلزال.

الى ذلك، قال المركز إنه بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات حتى الان.

وفي عام 2013، تعرّضت يان لزلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.