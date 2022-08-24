الصين.. تسجيل 1744 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنيةالأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 1744 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء منها 413 إصابة مصحوبة بأعراض و1331 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 382 إصابة مصحوبة بأعراض و1513 بلا أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي إجمالا 240646 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل العاصمة بكين أي إصابات جديدة سواء مصحوبة بأعراض أو بدونها لثلاثة أيام متتالية.

كما أظهرت البيانات عدم تسجيل مدينة شنغهاي إصابات محلية يوم 23 أغسطس آب.