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الصين: سنبذل قصارى جهدنا لدعم كوريا الشمالية في مكافحة كورونا

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 8:27 مساءً
الرئيسان الكوري والصيني

الرئيسان الكوري والصيني

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تأهبت كوريا الشمالية بعد تسجيل أول تفشّ لفيروس كورونا لديها، حيث أفادت وسائل الإعلام الحكومية باكتشاف متحور فرعي من السلالة أوميكرون شديدة العدوى في بيونغيانغ.

وأمر الرئيس الكوري بتطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”، في سبيل التغلّب على الوباء مراهنًا على وعي الشعب.

في هذا الإطار، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “تشاو ليجيان”، اليوم الخميس، بأن الصين ستبذل قصارى جهدها لدعم كوريا الشمالية في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال تشاو في إفادة صحفية يومية، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي: “بصفتها الرفيق والجار والصديق لكوريا الديمقراطية، فإن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساعدة لكوريا الديمقراطية في مكافحة الفيروس”.

وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها في بداية انتشار جائحة “كوفيد 19” في أوائل عام 2020، ورفضت عروض اللقاحات. لكنها تقول الآن إنها تنتقل إلى حالة “الطوارئ القصوى”.

وفي وقت سابق اليوم، عقد المكتب السياسي اجتماعًا طارئا برئاسة زعيم البلاد “كيم جونغ أون”، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع عقد لمناقشة حالة الطوارئ “الأكثر خطورة في البلاد، في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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