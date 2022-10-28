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الصين: سندعم روسيا من أجل تعزيز موقعها كقوة عظمى

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2022 11:00 صباحًا
علما روسيا والصين

علما روسيا والصين

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في رسالة غير مباشرة وإن واضحة للغرب، لاسيما الولايات المتحدة، شددت الصين على أنها ستدعم روسيا بقوة من أجل تعزيز موقعها كقوة عظمى.

ففي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد الأول أن بلاده ستدعم روسيا للتغلب على الصعوبات وتعزيز مكانتها كقوة عظمى.

كما شدد على أن أي محاولة لمنع البلدين من المضي قدما محكوم عليها بالفشل، وأشار إلى أن للبلدين حقوقا مشروعة في تحقيق التنمية بما يتماشى مع اتجاه العصر.

بدوره، أكد لافروف أن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل مع بكين على جميع المستويات.

أتت تلك المواقف بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، هجوماً حاداً على الغرب، لا سيما أميركا التي اتهمها باستخدام العقوبات الاقتصادية “والثورات الملونة” سلاحا لتحجيم خصومها لأنها لا تستطيع التنافس بشكل عادل مع القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لآسيا، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن الدول الغربية “تخلت عن أعراف” الشؤون الدولية من أجل الحفاظ على هيمنتها وإخضاع ما تراه “حضارات من الدرجة الثانية”.

يشار إلى أن توتر العلاقات مع الولايات المتحدة يشكل نقطة التقاء بين الصين وروسيا على السواء، وإن كان لكل بلد أسباب مختلفة.

فمنذ أشهر تصاعد الخلاف بين بكين وواشنطن على خلفية ملف تايوان بالدرجة الأولى، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الأقليات وهونغ كونغ والمناخ وغيرها.

أما موسكو فقد تلقت آلاف العقوبات الأميركية، منذ انطلاق عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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