الصين: سنواصل العمل من أجل تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون قوله (الجمعة 7-4-2023) إن بكين ستواصل العمل الجاد للتشجيع على التوصل إلى تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية.

وعبر المبعوث الخاص لدى لقائه سفراء من دول الشرق الأوسط في بكين عن قلق الصين البالغ حيال تصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان، ودعا إلى أقصى درجات الهدوء وضبط النفس من جميع الأطراف وخاصة إسرائيل.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قد وجه باستدعاء جنود الاحتياط بالتركيز على سلاحي الجو والدفاع الجوي.

ويأتي هذا التوجيه في ظل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في ضوء تهديد تل أبيب المتكرر بضرب المنشآت النووية الإيرانية.

في سياق متصل، قال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية إنه في حال تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة فسيتم الرد عليه مباشرة.

واضاف المصدر أن الرد على العدوان الإسرائيلي تم ضمن قواعد الاشتباك التي لا يسمح للاحتلال بتجاوزها.

كما قال المصدر إن المقاومة تتابع التطورات الميدانية خاصة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.