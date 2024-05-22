الصين: سنواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار 2024، نقلا عن وزير الخارجية وانغ يي أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران، وحماية المصالح المشتركة، وبذل جهود من أجل السلام الإقليمي والعالمي.

أدلى وانغ بالتصريحات خلال محادثات اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي سفري، خلال حضوره اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله إن “إيران فقدت قادة بارزين وفقدت الصين أصدقاء وشركاء مخلصين”.

وأضاف معلقا على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “في هذا الوقت العصيب، تقف الصين بثبات إلى جانب الأصدقاء الإيرانيين