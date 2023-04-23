الصين غاضبة من تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بشأن تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية (الأحد 23-4-2023) إن نائب وزير الخارجية سون وي دونغ قدم احتجاجا شديد اللهجة إلى سفير كوريا الجنوبية بسبب تصريحات “خاطئة” لرئيس كوريا الجنوبية بشأن تايوان.

كان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قال في مقابلة حصرية أجرتها معه رويترز إن التوتر المتزايد حول تايوان يعود إلى محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأوضح أنه يعارض تلك المحاولات.

وقال يون إن “قضية تايوان ليست مجرد قضية بين الصين وتايوان ولكنها قضية عالمية مثل قضية كوريا الشمالية”.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني وفقا لما ورد في بيان الخارجية إن تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي “غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضاف أن “الزعيم الكوري الجنوبي لم يشر إلى مبدأ صين واحدة لكنه ساوى بين قضية تايوان وقضية شبه الجزيرة الكورية”.

وتابع “الكوريتان الشمالية والجنوبية دولتان ذات سيادة انضمتا إلى الأمم المتحدة. ومن الحقائق المعروفة جيدا أن قضية شبه الجزيرة الكورية وقضية تايوان تختلفان تماما في طبيعتهما… ولا يمكن المقارنة بينهما على الإطلاق”.

وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها وهو ما ترفضه تايبه. وتطالب الصين الدول التي تربطها بها علاقات بتبني موقفها بأن تايوان أرض صينية.

وجاءت شكوى نائب وزير خارجية الصين في أعقاب انتقادات من وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي والقول إنه يتعين على كوريا الجنوبية أن تتعامل “بحكمة” مع المسائل المتعلقة بتايوان. وردت كوريا الجنوبية باستدعاء سفير الصين للاحتجاج على تصريحات بكين.