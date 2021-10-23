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الصين.. قتلى وجرحى بانفجار مصنع كيماويات

23 - أكتوبر - 2021
سيارة إسعاف

سيارة إسعاف

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قتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار هز مصنع كيميائيات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، حسبما أفاد التلفزيون الصيني اليوم السبت.

ووقع الانفجار أمس الجمعة في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي في مصنع Zhonggao Chemical.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة.

وتلقى جميع المصابين مساعدة طبية، وأحدهم في حالة خطيرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة

يذكر أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح بانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين صباح الخميس.

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