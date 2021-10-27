الصين قد تتراجع عن قرار حظر العملات المشفرة

تعد الصين من الدول التي حظرت تداول العملات الرقمية المشفرة، وفرضت قيودا صارمة على تجارتها والتعامل بها.

ةفي هذا السياق، أفاد تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الصين قد تلغي قرار حظر العملات المشفرة الذي اتخذته العام الجاري، والذي تسبب بانهيار أسعار العملات الرقمية الرئيسة، وعلى رأسها ”بيتكوين“.

وأدى حظر تعدين أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية ”بيتكوين“، إلى هبوط سعرها، من 60 ألف دولار لأقل من 30 ألف دولار، في غضون أسابيع، رافقه توقعات للخبراء بحدوث ”شتاء تشفير“، قد يستغرق أعواما للتعافي.

وقالت الصحيفة ”أدت الهجرة الجماعية لشركات التعدين إلى الولايات المتحدة، وقانون تشريع العملات الرقمية في السلفادور، وتطورات أخرى إلى حدوث انتعاش قياسي في السوق“.

وأضافت ”فيما أدت التكهنات بتراجع الصين عن قرارها حظر العملات المشفرة، لتوقع خبراء بأن توفر هذه الخطة، حافزًا لارتفاع كبير آخر في الأسعار“.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الأسبوع الماضي، أنها تسعى للحصول على آراء المواطنين في استطلاع بشأن قرارها إدراج تعدين ”بيتكوين“ في قائمة الصناعات التي تم حظرها تدريجيًّا، إذ يرى الخبراء أنها تأتي كرد فعل على الارتفاع الحاد الأخير في سوق العملة المشفرة وهيمنة الولايات المتحدة الجديدة على هذه الصناعة.

وبحسب الصحيفة ”ستستمر فترة الاستطلاع حتى الـ21 من الشهر المقبل، وستقوم وكالة تخطيط الاقتصاد الكلي في الدولة، بتقييم التعليقات واتخاذ قرار بشأن قرار الحظر“.

وقال الخبير في عملة ”بيتكوين، نيك سبانوس ”أعتقد أن قيام الصين بإلغاء حظر تعدين بيتكوين، سيكون خبرًا مهمًّا في مجال العملات الرقمية، فمن شبه المؤكد أنه سيكون بمثابة حافز مهم لسوق التشفير“.

وأضاف ”لقد تم التكهن من قَبل بأن الصين حظرت، عملة بيتكوين، مرارًا وتكرارًا لخفض سعرها عن عمد، حتى تتمكن من شراء المزيد من هذه العملة بسعر رخيص، لذلك لن أتفاجأ بقرار جديد يعكس تمامًا موقفها من العملات الرقمية“.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصين منذ البداية وضعت تعدين العملات المشفرة في ”فئة المحظورات“، إلى جانب قرار بنك الشعب الصيني، منع تداول وتمويل العملات المشفرة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات كانت غير متاحة بالفعل للمقيمين الصينيين وأنه منذ تموز/يوليو الماضي انخفض نشاط التعدين في الصين إلى الصفر.

وقالت ”هذا يعني أنه لا توجد تحركات إضافية يمكن للصين القيام بها لزيادة تعزيز موقفها ضد بيتكوين، فيما يقترح بعض المحللين، أن أي أخبار تحرك السوق من الصين، يمكن أن تسير في تجاه واحد فقط أي إلغاء القرار، وحتى وإنْ قررت الصين إلغاء نفسها تماما من صناعة التشفير، فان مثل هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على السوق“.