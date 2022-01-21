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الصين: قرار البرلمان الفرنسي بشأن “إبادة الأويغور” يتجاهل الواقع

21 - يناير - 2022
الأويغور

الأويغور

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استنكرت حكومة بكين القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وهو يصنف طريقة معاملة السلطات الصينية لأقلية الأويغور المسلمة “إبادة جماعية”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، على أن بكين “ترفض بشدة” قرار النواب الفرنسيين، محملا إياهم المسؤولية عن “تجاهل الواقع” و”التدخل على نحو صارخ في الشؤون الداخلية للصين”.

وينص قرار الجمعية الوطنية غير الملزم بأن النواب الفرنسيين يقرون رسميا بـ”العنف الذي تمارسه السلطات الصينية بحق الأويغور على أنه يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وإبادة”.

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