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الصين لأميركا: للتخلّي عن عقليّة "الحرب الباردة" وخلق "أعداء وهميين"

منذ 9 دقائق
الصين وأميركا

الصين وأميركا

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إعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، أنّه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الناتو كوسيلة للمحافظة على هيمنتها في العالم.

أضافت المتحدثة الصينية في إفادة صحافية اليوم الأربعاء، تعليقًا على اتهامات وجهتها السفيرة الأميركية لدى الناتو جوليان سميث ضد روسيا والصين: “بقيت الصين ملتزمة دائمًا بالحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم. يجب على الطرف المعني الآخر وقف الاتهامات الباطلة والافتراءات ضد الصين، ويجب عليه التوقف عن الدعوة إلى المواجهة وخلق أعداء وهميين والتوقف عن استخدام الناتو كأداة للحفاظ على الهيمنة وتقويض السلام، وكذلك يجب عليه التخلي عن عقلية الحرب الباردة”.

في وقت سابق، قالت المندوبة الأميركية لدى الناتو، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال قيام روسيا والصين “بتبادل الوسائل والاستراتيجيات الموجهة إلى تقويض وحدة الناتو وبث التفرقة بين الحلفاء فيه”.

أضافت سميث، في حديث نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”: “تستخدم الصين وروسيا بشكل متزايد أدوات مشتركة، والتي ينبغي أن تكون مصدر قلق للناتو”.

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