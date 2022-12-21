الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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الصين.. لا وفيات جديدة بفيروس كورونا

منذ 16 ثانية
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الأربعاء، إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 في 20 ديسمبر\كانون الأول، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق، لكن العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد تم تعديله إلى 5241 بعد حذف وفاة واحدة في بكين.

وسجلت الصين 3101 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 20 ديسمبر\كانون الأول، مقابل 2722 في اليوم السابق.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 3049 إصابة محلية جديدة، ارتفاعا من 2656 في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء 20\12\2022، سجل بر الصين الرئيسي 386276 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأصبحت الأرقام الرسمية غير موثوقة لأنه يتم الآن إجراء اختبارات أقل في جميع أنحاء البلاد بعد التخفيف الأخير لسياسة

    المصدر :
  • رويترز

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