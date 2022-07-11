الصين: لعزل دول آسيان عن الحسابات الجيوسياسية

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين الواقع في 11 تموز، دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها “كقطع شطرنج” من قبل القوى الكبرى وذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر “إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية”.

وأضاف: “علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية … من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه”، مضيفا: “يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا”.