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الصين مستعدة للإبقاء على الاتصالات مع أمريكا

منذ 52 دقيقة
علما الصين وأمريكا

علما الصين وأمريكا

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قالت الصين، الخميس، إنها “مستعدة للإبقاء على الاتصالات” مع الولايات المتحدة حول زيارة مستقبلية محتملة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى واشنطن.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت هذا الأسبوع إنها وجهت الدعوة رسميا إلى وانغ لكن الجانبين لم يحددا التاريخ النهائي بعد.

ولم تذكر وزارة الخارجية الصينية مزيدا من التفاصيل في بيانها لرويترز.

وتعد علاقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببكين واحدة من أكثر علاقاتها تعقيدا وخطورة، وشهدت شهورا من التوتر، بما في ذلك حادثان مرتبطان بالجيش وإسقطاط منطاد صيني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد زار العاصمة الصينية بكين في منتصف شهر يونيو الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.

    المصدر :
  • رويترز

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