الصين مستعدة للعمل مع الجيش الروسي على عدة جبهات

ذكرت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، إن الجيش الصيني على استعداد للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجيين.

وقال تان كي فه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي دوري إن البلدين سيتعاونان في تنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

وأضاف تان أن البلدين سيعملان على تعزيز الثقة العسكرية وحماية الإنصاف والعدالة الدوليين بشكل مشترك.

وأشار تان إلى إن الطرفين سيعملان أيضا على تنظيم دوريات بحرية وجوية وتدريبات مشتركة.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا في الآونة الأخيرة والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وهي زيارة نددت بها الولايات المتحدة.

التدريبات المشتركة مع روسيا وإيران

قالت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، إن تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وإيران وروسيا في خليج عُمان عززت قدرة القوات البحرية في الدول الثلاث على القيام بمهام بحرية متنوعة. وذكر تان كه في المتحدث باسم الوزارة إن التدريبات عززت الصداقة والتعاون العملي بين البلدان الثلاث.

وأضاف أن الدول الثلاث أرسلت قوات من بينها 12 سفينة ووحدات عمليات خاصة ووحدات غوص للمشاركة في التدريبات التي جرت في الفترة من 15 إلى 19 مارس آذار.