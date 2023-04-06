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الصين: مستعدون لاستئناف التعاون مع أوروبا على جميع المستويات

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2023 3:08 مساءً
الاتحاد الأوروبي - الصين

الاتحاد الأوروبي - الصين

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ (الخميس 6-4-2023) إن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف التعاون على جميع المستويات وإنهاء “التدخل” والتحديات لضخ قوة دفع جديدة في العلاقات بين الجانبين.

ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن شي قوله، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بكين، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الالتزام بالحوار والتعاون والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار المشتركين.

من جانبه حث الرئيس الفرنسي  نظيره الصيني على إقناع روسيا الحليفة المقربة من الصين بإنهاء حرب أوكرانيا، ورد شي بالقول إنه يأمل أن يعقد الطرفان مفاوضات سلام في أقرب وقت ممكن.

وقال ماكرون إن الغرب لا بد أن يشرك بكين للمساعدة في إنهاء الأزمة ومنع تزايد التوتر الذي ربما يقسم القوى العالمية إلى تكتلات متحاربة، وذلك خلال محادثات تجري متابعتها باهتمام وتحضرها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال ماكرون لشي “وجه العدوان الروسي على أوكرانيا ضربة للاستقرار (الدولي)”، وذلك خلال وقوفه مع الرئيس الصيني أمام قاعة الشعب الكبرى في مستهل اجتماعهما.

وأضاف “أعلم أن بوسعي الاعتماد عليكم في إقناع روسيا وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات”.

وفي تعليقات بعد اجتماعه مع ماكرون، دعا شي لمحادثات بين الطرفين وإلى حل سياسي لحرب أوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه إن المحادثات كانت “صريحة وبناءة”، بينما قالت بكين إن المباحثات كانت “ودودة” و”متعمقة”.

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