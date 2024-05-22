الصين: مستعدون لتحسين العلاقات مع الفاتيكان

ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن الصين مستعدة للعمل مع الفاتيكان لتعزيز العلاقات بين الجانبين وذلك بعد تعليقات لكبير الدبلوماسيين لدى الكرسي الرسولي أشار فيها إلى رغبة الفاتيكان في فتح مكتب في بكين.

وعلاقات الفاتيكان مع قيادة الحزب الشيوعي الصيني اتسمت بالتوتر عبر التاريخ ولا تربطه علاقات دبلوماسية مع بكين بل مع تايوان فقط. وهي واحدة من 12 دولة فقط تحافظ على علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبه التي تراقب بتوتر سعي البابا فرانسيس إلى تحسين العلاقات مع الصين.

وقال الكاردينال بيترو بارولين كبير الدبلوماسيين لدى الفاتيكان أمس الثلاثاء إن هناك رغبة في إنشاء مكتب دائم في الصين وهي خطوة ستشكل تطويرا كبيرا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين في إفادة صحفية روتينية “نحن على استعداد للعمل مع الفاتيكان لتعزيز التحسين المستمر للعلاقات بين الصين والفاتيكان”.

وأضاف أن الجانبين حافظا على “اتصالات عميقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الساخنة”.